События

21:47 18.06.2019

Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

2 мин читать
Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

Министерство иностранных дел Украины выражает протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по обвинениям в участии в деятельности террористической организации.

      "Как и в предыдущих случаях, так называемый "суд" отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пятерых украинских граждан – фигурантов т.н. "Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир". Зато "судьи" полностью поддержали сторону обвинения в определении "наказания" для граждан Украины", - сказано в заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

      В ведомстве напоминают, что по решению суда РФ, Абдуллаев приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Исмаилов – к 14  годам, Абдуллаев – к 13 годам, Салединов и Джемаденов – к 12 годам лишения свободы.

      Киев расценивает такие действия российского суда как "очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

      "Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные решения и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сказано в заявлении.

      Также в МИД Украины подчеркивают, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Теги: #рф #крымские_татары #украина #приговор #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 18.06.2019
Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

22:27 18.06.2019
Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

19:00 18.06.2019
Нардеп Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

Нардеп Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

18:29 18.06.2019
Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

18:29 18.06.2019
Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

18:02 18.06.2019
НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

17:59 18.06.2019
Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

17:48 18.06.2019
НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребкредитам для достаточного запаса капитала на случай кризисных явлений

НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребкредитам для достаточного запаса капитала на случай кризисных явлений

17:48 18.06.2019
АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

17:26 18.06.2019
ВАКС с началом работы может получить 3,5 тыс. дел, такое количество нереально для рассмотрения

ВАКС с началом работы может получить 3,5 тыс. дел, такое количество нереально для рассмотрения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

В мае на Донбассе погибло 8 военных

Созванное Филаретом на 20 июня собрание "Поместным собором Киевского патриархата точно не будет", заявляет архиепископ Евстратий

ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

ПОСЛЕДНЕЕ

Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Угрожавшего взорвать дом в Дымере пьяного мужчину обезвредили правоохранители Киевщины

Жара в Украине сохраняется

Скрытно финансировавший центристов Хиллар Тедер освобожден от судебного расследования

Общественники рекомендуют властям сменить подходы к пересечению линии соприкосновения и перемещения товаров через КПВВ

Гендиректором ZIK стала продюсер Витрук, телеканал начинает переформатирование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА