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17:48 18.06.2019

АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

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АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил предложить Кабинету министров увеличить размер платы в три раза за подачу жалоб в комитет.

"На заседании комитета в четверг, 13 июня, было принято решение об обращении к правительству относительно внесения изменений в проект постановления КМУ №291 от 23 марта 2016 года, которым установлен размер платы за подачу жалобы. Мы предлагаем увеличить ее и установить на уровне: 15 тыс. грн на товары/услуги и 45 тыс. грн - на работы", - написала на своей странице в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, основанием для принятия такого решения стал ежегодный рост количества жалоб, поступающих в коллегии: с 665 жалоб в 2011 году и 1765 жалоб в 2016 году до 7786 за 2018 год и 4032 - за пять месяцев 2019-го. Также на решение повлияла неизменность размера платы за подачу жалобы в течение длительного срока.

"Размер платы за подачу жалобы был установлено на уровне 5 тыс. грн на товары/услуги и 15 тыс. грн – на работы в 2010 году и с этого времени он оставался неизменным. При этом уровень инфляции за этот же период достиг более 270%", - подчеркивает Загребельская.

Кроме этого, по ее словам, трудовые права работников департамента и членов коллегии АМКУ грубо нарушаются: в частности, в день коллегия рассматривает 150-200 жалоб, а рабочее время длится с 8.00а и продолжается после полуночи.

Также Агия Загребельская подчеркнула то, что в течение всего времени работы коллегия АМКУ придерживается коротких нормативных сроков рассмотрения жалоб - 15 рабочих дней, а судебными инстанциями отменено менее 0,5% принятых коллегией решений.

По ее мнению, можно также внедрить и другие эффективные инструменты, которые могли бы повлиять на уменьшение нагрузки на работников органа обжалования – однако для этого потребуется длительный законотворческий процесс.

"Нужно внедрять и 24 часа на устранение недостатков, и возврат платы за жалобу в случае ее удовлетворения, и ответственность заказчиков за нарушение закона ... и еще много чего. Но все это требует внесения изменений в закон. Пока этот процесс неуспешный по многим причинам и намеков на то, что в ближайшее время что-то изменится, к сожалению, нет", - отметила госуполномоченный АМКУ.

Она также подчеркнула, что непринятие срочных и эффективных мер может иметь фатальные последствия для закупочной сферы.

"В случае дальнейшего бездействия в этом направлении орган обжалования будет терять сотрудников, которые не могут работать 24/7 длительное время без ущерба для личной жизни и здоровья. Указанное, в свою очередь, приведет к нарушению предусмотренных законодательством сроков на обжалование, ухудшению качества принятых решений", - заявила Загребельская.

Как сообщалось, ранее в проваленном Радой законопроекте об усовершенствовании ProZorro (№8265, внесенном президентом Петром Порошенко в апреле 2018 года) предлагалось дать возможность бизнесу исправлять технические ошибки в тендерной документации в течение 24 часов, а также разрешить подавать жалобы через онлайн-систему, установив размер платы за ее подачу в 1,5% от ожидаемой стоимости предмета закупки или лота, по которому подается жалоба.

Теги: #амку #украина #жалобы #кабмин
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