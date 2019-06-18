Шахты "Львовугля" частично возобновили работу

Шахты государственного предприятия "Львовуголь", сотрудники которого объявили в начале месяце забастовку, частично возобновили работу, сообщил во вторник глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец со ссылкой на председателя первичной организации шахта "Межиричанская" Василия Лесняка.

"По его сообщению первые средства в размере 30 млн грн поступили на счет ГП "Львовуголь" вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 млн грн, которые будут направлены на выплату заработной платы", - написал Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

При этом, по его словам, не все шахты возобновили свою работу. Сославшись на информацию от председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсобза горняков Украины шахты "Степная" Василия Семканича, Волынец сообщил, что горняки приступят к работе, как только средства попадут на счет ГП "Львовуголь". "Если сегодня предприятие получит средства, завтра с первой смены приступаем к работе", - заверил Семканич.

Как сообщалось, в начале июня объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требовали выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн. В частности, они перекрывали международную трассу "Львов – Рава-Русская" во Львовской области с требованиями погасить задолженность.

18 июня представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что задолженность по зарплате шахтерам ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь" будет погашена до 20 июня.

По состоянию на начало июня задолженность шахтерам ГП "Львовуголь" за февраль-апрель текущего года составила 216 млн грн. Главная причина сложившейся ситуации - отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли. Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн, остальные 175 млн грн - это небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.