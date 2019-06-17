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11:09 17.06.2019

Победившие на выборах в Дании социал-демократы вновь изучат вопрос с "Северным потоком-2" - СМИ

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Одержавшая победу на парламентских выборах социал-демократическая партия Дании считает необходимым вернуться к проблеме проекта "Северный поток-2" и уточнить позицию Копенгагена по этому вопросу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на датские СМИ.

Так, представитель МИД Дании Ник Хеккеруп заявил, что министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

Он отметил, что в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода. Однако представитель МИД допустил возможность пересмотра этой позиции - в зависимости от результатов работы министерства.

СМИ напоминают, что, когда социал-демократическая партия находилась в оппозиции, в партии призывали правительство не допустить прокладку газопровода "Северный поток - 2" через датские воды.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теги: #северный_поток_2 #дания
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