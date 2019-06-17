События

10:18 17.06.2019

Пограничники передали полиции члена "Казачьего Союза войска Донского"

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 Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы на КПВВ «Новотроицкое» пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации на Донбассе.

Как сообщает департамент по работе с СМИ Госпогранслужбы, оперативники установили, что в 2015 году "наш соотечественник принимал участие в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского".

Для проведения соответствующих следственных действий, гражданина передали следователям ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, по этому факту направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».

Теги: #госпогранслужба #кпвв
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