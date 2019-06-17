Боевики обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей ТКГ в Минске

Незаконные вооруженные формирования в Донбассе совершают обстрелы мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры с целью спровоцировать Вооруженные силы Украины перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, сообщило Командование операции Объединенных сил.

"19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближения этой важной даты, развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

Отмечается, что оккупационная администрация ОРДЛО и "представители российских оккупационных войск" через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют "фейковые" новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов.

В штабе также подчеркнули, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения боевиками видов вооружений запрещенных минскими соглашениями. В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня из стороны НВФ с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122-мм, а также минометов калибра 120-мм и 82-мм передовых позиций сил ООС. "Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК", – добавили украинские военные.

Кроме того, боевики осуществляли обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. "Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей", – отметило Командование.

Вместе с тем, в штабе подчеркнули, что несмотря на систематическое и циничное игнорирование боевиками любых договоренностей и их готовность к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. "Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям", – заявили военные.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, стремимся еще раз напомнить, что цель личного состава ООС - гарантировать безопасность и сохранить жизнь украинцев обеих сторон линии разграничения, восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Командование операции Объединенных сил и подчиненный личный состав выполнят эту миссию руководствуясь нормами украинского законодательства и международного гуманитарного права", – подытожили в штабе.