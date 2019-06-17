События

07:31 17.06.2019

Боевики обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей ТКГ в Минске

2 мин читать
Боевики обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей ТКГ в Минске

Незаконные вооруженные формирования в Донбассе совершают обстрелы мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры с целью спровоцировать Вооруженные силы Украины перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, сообщило Командование операции Объединенных сил.

"19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближения этой важной даты, развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

Отмечается, что оккупационная администрация ОРДЛО и "представители российских оккупационных войск" через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют "фейковые" новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов.

В штабе также подчеркнули, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения боевиками видов вооружений запрещенных минскими соглашениями. В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня из стороны НВФ с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122-мм, а также минометов калибра 120-мм и 82-мм передовых позиций сил ООС. "Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК", – добавили украинские военные.

Кроме того, боевики осуществляли обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. "Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей", – отметило Командование.

Вместе с тем, в штабе подчеркнули, что несмотря на систематическое и циничное игнорирование боевиками любых договоренностей и их готовность к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. "Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям", – заявили военные.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, стремимся еще раз напомнить, что цель личного состава ООС - гарантировать безопасность и сохранить жизнь украинцев обеих сторон линии разграничения, восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Командование операции Объединенных сил и подчиненный личный состав выполнят эту миссию руководствуясь нормами украинского законодательства и международного гуманитарного права", – подытожили в штабе.

Теги: #боевики #донбасс #провокации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:25 17.06.2019
За неделю через КПВВ на Донбассе прошло почти 30 тыс. человек

За неделю через КПВВ на Донбассе прошло почти 30 тыс. человек

15:29 15.06.2019
Зеленский анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

Зеленский анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

15:13 15.06.2019
На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

13:56 15.06.2019
Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

12:06 14.06.2019
Зеленский рассказал Лайчаку о шагах, предпринимаемых Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе

Зеленский рассказал Лайчаку о шагах, предпринимаемых Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе

17:16 13.06.2019
Словакия, председательствующая в ОБСЕ, положительно оценивает инициативы Кучмы по урегулированию на Донбассе

Словакия, председательствующая в ОБСЕ, положительно оценивает инициативы Кучмы по урегулированию на Донбассе

14:38 13.06.2019
Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

13:06 13.06.2019
Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

11:39 13.06.2019
В ходе конфликта на Донбассе с начала года погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены

В ходе конфликта на Донбассе с начала года погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены

08:59 13.06.2019
16 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

16 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в воскресенье осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

В доме в центре Киева произошел взрыв

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп и Си Цзиньпин вряд ли заключат торговое соглашение на саммите G20 в Осаке - глава Минторга США

В Львовской области женщина попала в реанимацию после укуса змеи

ЕС поддержал инициативу премьера Ливии Серраджа о прекращении конфликта в стране

Турция не намерена соглашаться с требованиями США по С-400

Глава АП Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

Прокуратура Молдовы отменила ордер на арест оппозиционера Усатого после смены власти в стране

При сосредоточении всей власти в одних руках станут возможны действия без учета интересов украинского народа - Кравчук

Гройсман инициирует создание Фонда будущего - по примеру ведущих государств мира

Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать Трампа в сдерживании Ирана

Гройсман уверен, что при Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА