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09:47 16.06.2019

Гройсман поздравил украинцев с днем медицинского работника

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Гройсман поздравил украинцев с днем медицинского работника

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с днем медицинского работника, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Изменения, которые нам удалось достичь, стали возможными благодаря работе тысяч медицинских работников по всей стране. Мы создаем эффективную систему, которая поощряет работников и дает им возможность в дальнейшем повышать свой профессиональный уровень. Уверен, что профессионализм украинских медиков позволяет нам ставить перед собой самые смелые задачи по реформированию системы здравоохранения и дальнейшего повышения качества отечественной медицины", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в воскресенье утром.

По мнению премьер-министра Украины, реформа системы здравоохранения является одной из важнейших для страны, а её необходимость очевидна для всех граждан.

"Наши усилия направлены на построение современной системы здравоохранения, при которой пациенты будут получать профессиональную и качественную медицинскую помощь. Для медицинских работников реформа означает новые возможности самореализации, достойное вознаграждение за свой труд, надлежащие материально-технические условия. Введение принципа "деньги ходят за пациентом" уже увеличило заработную плату врачей первичного звена, и это только начало нашей реформы", - отметил Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил украинских медиков за ежедневный добросовестный труд.

"Выражаю благодарность всем медицинским работникам нашей страны за ежедневный сложнейший труд, спасающий жизни людей!", - подытожил Гройсман.

Теги: #гройсман #медицина #украина #поздравления
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