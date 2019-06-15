События

16:18 15.06.2019

Во дворе частного дома в Одесской области взорвалась граната

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Во дворе частного дома в Одесской области взорвалась граната

В г.Лиманское Одесской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате происшествия пострадавших нет.

Как сообщается на сайте полиции Одесской области, инцидент произошел около 3:00 ночи в субботу.

"Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома. На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе недалеко от забора обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5", - сказано в сообщении.

Изъятые с места происшествия осколки, смывы с воронки и остатки щебня направлены на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Теги: #граната #украина #полиция #одесская_область
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