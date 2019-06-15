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01:08 15.06.2019

В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации

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В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда, передает в пятницу радиостанция "Немецкая волна" со ссылкой Швейцарское объединение профсоюзов в Берне.

В ходе забастовки, проходившей под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение" митингующие требовали равную с мужчинами заработную плату за одинаковый объем работы.

"Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20%. При равной квалификации женщины получают на 8% меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40% ниже, чем у мужчин" - отмечает радиостанция.

Помимо профсоюзов, акцию протесты поддержали левые партии и социал-демократы.

Теги: #швейцария #забастовка #женщина
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