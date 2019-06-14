Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с начала суток осуществили шесть обстрелов позиций в зоне операции объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий получил ранения.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сводке вечернего брифинга пресс-центра ОС на странице ООС в Фейсбуке.

Вследствие обстрелов противника один украинский военнослужащий получил ранения.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.