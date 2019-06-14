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17:08 14.06.2019

Международные следователи представят 19 июня новые данные о гибели "Боинга" над Украиной в 2014 году

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Международные следователи представят 19 июня новые данные о гибели "Боинга" над Украиной в 2014 году

Совместная следственная группа (ССГ) намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление ССГ.

"Пресс-конференции будет предшествовать закрытая встреча, которая проведут для тех, кто потерял (родственников в катастрофе "Боинга" - ИФ). Их в первую очередь проинформируют о новых результатах", - цитируют СМИ выдержки из заявления.

В то же время в ССГ не стали сообщать о том, какую новую информацию получили следователи.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (над территорией, не подконтрольной Украине) 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором говорится о том, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отрицает причастность к крушению авиалайнера.

Теги: #расследование #боинг777 #данные #авиакатастрофа
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