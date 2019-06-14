События

02:33 14.06.2019

Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

1 мин читать
Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

Кабинет Министров осуществит добровольный взнос Украины в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки,

Согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, обнародованном на сайте ведомства в четверг, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

В информации также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Кабмин обязал Министерство иностранных дел проинформировать Генерального секретаря ОАГ о принятом решении.

Теги: #оаг #сотрудничество #украина #взнос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:24 13.06.2019
Порошенко: я готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными

Порошенко: я готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными

20:16 13.06.2019
"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

20:01 13.06.2019
Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

19:20 13.06.2019
В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

19:16 13.06.2019
В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

18:38 13.06.2019
Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

18:31 13.06.2019
ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

18:26 13.06.2019
Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

18:08 13.06.2019
Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

18:06 13.06.2019
Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в четверг осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, один украинский военный получил боевую травму

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский сенатор внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Тимошенко: Новая программа с МВФ должна предусматривать снижение тарифов

В партии Зеленского назвали союзников и конкурентов

Тимошенко: Наша команда готова дать стране быстрый результат

Гройсман: целесообразно уменьшить количество депутатов Рады, а не вводить вторую палату

Порошенко про альянс с Зеленским: Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться с целью продолжить наше движение в ЕС и НАТО

США продлили еще на год санкции в отношении ряда белорусских чиновников

Бывший глава канцелярии польского премьера признан виновным в авиакатастрофе, приведшей к гибели президента Польши в 2010 году

В Запорожье похитители убили свою жертву, в Бердянске похищенного удалось спасти

Подозреваемый в избиении телеоператора Макарюка до сих пор без электронного браслета: полиция еще не оформила документы для его получения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА