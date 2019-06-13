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22:59 13.06.2019

Гройсман: целесообразно уменьшить количество депутатов Рады, а не вводить вторую палату

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Гройсман: целесообразно уменьшить количество депутатов Рады, а не вводить вторую палату

Премьер-министр Владимир Гройсман считает целесообразным уменьшение количества депутатов Верховной Рады, а не вводить вторую палату парламента.

"Такая форма парламента, которая есть сегодня, она не эффективная и люди это видят… Было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

Ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что проблемные моменты смешанной систему выборов в Раду можно решить путем введения двухпалатного парламента.

Теги: #выборы #парламент
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