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20:24 13.06.2019

Подозреваемый в избиении телеоператора Макарюка до сих пор без электронного браслета: полиция еще не оформила документы для его получения

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Подозреваемый в избиении телеоператора Макарюка до сих пор без электронного браслета: полиция еще не оформила документы для его получения

Подозреваемый в нападении на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка Сергей Козлюк, которого в среду вечером суд поместил под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронное средство контроля, по состоянию на вечер четверга без электронного браслета.

"Определение суда получено. Сейчас Основянским отделом полиции проводится оформление необходимой документации для получения электронного браслета", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст.187 (разбой).

12 июня в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка, по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Вечером того же дня следственная судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова избрала меру пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Прокуратура требовала взять Козлюка под стражу без определения залога. Защита выступала против.

После оглашения определения о мере пресечения обе стороны заявили о намерении подать на него апелляцию.

Теги: #козлюк #отсутствие #браслет #харьков
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