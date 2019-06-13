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17:07 13.06.2019

Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

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Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

Uber Technologies начала тестировать опцию доставки еды из ресторанов с помощью дронов, рассчитывая, что это позволит ей сократить сроки доставки, сообщает MarketWatch.

Принадлежащий ей сервис Uber Eats уже тестирует доставку еды дронами из ресторанов McDonald's в Сан-Диего и планирует позднее в этом году привлечь к сотрудничеству другие точки питания.

Новый сервис работает следующим образом: сотрудники ресторана загружают готовые блюда в дрон, контролируемый новой системой управления воздушным транспортом, который затем отправляется в пункт назначения, где находит автомобиль с водителем Uber Eats - и уже водитель передает заказ в руки клиенту.

В прошлом году Uber и Сан-Диего получили разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) начать тестирование доставки еды по воздуху.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с FAA, чтобы гарантировать, что мы соблюдаем все требования и уделяем первостепенное внимание безопасности", - заявил Люк Фишер, отвечающий за управление полетами в Uber Elevate, подразделении воздушного транспорта Uber.

Проводимые тесты, как ожидается, помогут Uber в будущем создании сервиса воздушного райдшеринга.

Uber также объявила о заключении соглашения с Volvo Cars, в рамках которого система автономного вождения, разработанная Uber, будет устанавливаться в автомобили Volvo XC90 SUV на этапе сборки.

Ранее Volvo, принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely Automotive, заявляла, что планирует выпустить собственный самоуправляемый автомобиль модели Volvo XC90 SUV в начале 20-х годов.

Теги: #дроны #uber #доставка
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