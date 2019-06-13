Апелляционный суд отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

Согласно тексту постановления суда, ОО "Экопарк Осокорки" обратилось в суд с требованием отменить разрешение ГАСИ на выполнение работ на объекте "Комплексная застройка территории объектами жилого назначения микрорайонов 1, 2, 2а жилмассива "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева. 2-я очередь строительства. Корректировка", выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция" в апреле 2018 года. Окружной админсуд Киева в удовлетворении иска отказал, аргументируя это тем, что права общественной организации не были нарушены.

Как сообщает пресс-служба управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", застройщик "категорически не согласен" с решением апелляционного суда и намерен обжаловать его в Верховном суде.

Как сообщалось, в январе-2019 Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" – компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.

По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", ЖМ "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж.

Проект "Патриотики на озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады (три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.