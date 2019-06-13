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15:28 13.06.2019

Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

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Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого в Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск (Польша), Берлин и Дортмунд (Германия) на зиму 2019/2020 гг.

Как отмечается на странице аэропорта в Facebook, в частности, такие планы связаны с популярностью указанных направлений авиакомпании из/во Львов, среднемесячная загруженность которых в 2019 году составляет 83%.

Так, количество рейсов в Братиславу возрастет (по сравнению с зимой 2018/2020) с двух до пяти рейсов в неделю. Они будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Количество рейсов во Вроцлав - с трех до пяти рейсов. Они будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться в два раза чаще - четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

По направлению в Дортмунд количество рейсов увеличится с двух до трех в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Кроме того, Wizz Air изменила частотность на тех же пяти направлениях на лето 2019 года. В частности, количество рейсов увеличено в: Братиславу - с двух до трех, Гданьск - с двух до четырех; Берлин - с двух до четырех, Вроцлав - с трех до пяти и в Дортмунд - с двух до трех.

Как сообщалось, Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской "дочки" "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для расширения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air возобновила работу в аэропорте "Львов" в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Теги: #словакия #германия #украина #wizz_air #львов #польша
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