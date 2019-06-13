МЭРТ опубликовал предварительные тарифы на использование музыки в заведениях

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в среду опубликовало проект предварительных тарифов на использование звукозаписей песен в заведениях и публичных местах и объявило о старте процесса обсуждения тарифов.

Как сообщает МЭРТ, проект разработан организацией коллективного управления (ОКУ) ОО "Украинская лига авторских и смежных прав".

Согласно документу, тарифы оформляются в рамках договора между пользователем и ОКУ по заявлению пользователя. При этом если с ОКУ не был заключен соответствующий договор, тариф за использование одной фонограммы составляет 10 минимальных месячных заработных плат.

Кроме того, если пользователь не подал в ОКУ расчеты ставок и коэффициентов, к нему применяется базовый тариф в размере 25 минимальных зарплат.

Тариф состоит из 12 ставок месячного платежа, рассчитываемого исходя из категории и площади помещения (для торговых объектов), а также количества посадочных мест и понижающего коэффициента (для заведений общепита).

Так, для торговых и торгово-развлекательных центров, магазинов, коворкингов, бизнес-центров, кинотеатров площадью до 100 кв. м размер роялти составляет 350 грн; до 300 кв.м – 350 грн + 0,9 грн за каждый кв.м свыше 100; до 1 тыс. кв.м – 350 грн + 0,8 грн за каждый кв.м свыше 300; до 2,5 тыс. кв.м – 600 грн +0,7 грн за каждый кв.м. после 1 тыс.; до 5 тыс. кв.м – 1400 грн + 0,6 грн за каждый кв.м после 2,5 тыс.; более 5,001 тыс. кв.м. – 3,5 тыс. грн + 0,5 грн за каждый кв.м. после 5 тыс.

Размер платежа для гостиниц составляет 200 грн за 1 номер, независимо от количества мест в номере.

Проект также определяет тарифы для аптек, салонов красоты, почтовых отделений, театров, уличных шоу, ярмарок, транспортных средств и др.

Понижающие коэффициенты для заведений питания применяются в зависимости от ряда факторов: географическое расположение (1 – Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр; 0,8 – курортные зоны и областные центры; 0,65 – другие населенные пункты и за их пределами), удаленность от центра города (не применяется в Киеве; 1 – центр, 0,95 – в пределах 1-2 км от центра, 0,9 – 3,5 км, 0,85 – до 5 км, 0,8 – от 5,5 км); тип заведения (1 – ресторан, 0,85 – кафе, паб, бар, кофейня с алкоголем, пиццерия, 0,75 – предприятие фастфуд, 0,65 – кофейня без алкоголя, 0,5 – столовая, закусочная, банкетный зал, кулинария, 0,4 – передвижные палатки и авто), количество посадочных мест (1 – от пяти до 30 мест, 0,9 – до 60 мест, 0,85 – до 100 мест, 0,75 – до 250 мест, 0,6 – более 251 места), средняя стоимость основного блюда в меню (1 – более 200 грн, 0,9 – до 200 грн, 0,8 – менее 100 грн).

Кроме того, для сети заведений применяется сетевой понижающий коэффициент, если объектов в сети не менее 10.

В случае оплаты тарифа единым платежом за год предоставляется скидка в размере 15%; при оплате за 6 месяцев – 7,5%; за 3 месяца – 3,75%.

При этом если с ОКУ не был заключен соответствующий договор, тариф за использование одной фонограммы составляет 10 минимальных месячных заработных плат.

В документе также указано, что ставки будут ежегодно корректироваться пропорционально коэффициенту инфляции.

Как сообщалось, МЭРТ аккредитовал "Украинская лига авторских и смежных прав" на сбор вознаграждения (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе. Собранные средства в дальнейшем будут распределяться между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм