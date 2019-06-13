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14:00 13.06.2019

ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

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ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением бывшим главой Конституционного суда Украины (КС) Станиславом Шевчуком.

"Следователи центрального аппарата ГБР начали уголовное производство по фактам злоупотребления своим служебным положением бывшим главой Конституционного суда", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Госбюро в четверг.

По информации пресс-службы, речь идет о том, что бывший глава КС, возможно, незаконно назначал внештатных советников, что привело к излишним бюджетным затратам.

"И эти советники, возможно, осуществляли незаконное вмешательство в деятельность судей КС", - отметили в Бюро.

Производство открыто по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

В пресс-службе ГБР уточнили, что уголовное производство открыто по обращению одного из народных депутатов.

Как сообщалось, 14 мая 2019 года Станислав Шевчук был уволен с должности судьи Конституционного суда Украины на основании п.3 ст.21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Окружной админсуд г.Киева открыл производство и назначил на 11 июня подготовительное заседание по делу об увольнении Шевчука с должности судьи Конституционного суда Украины.

Суд обязал ответчика – Конституционный суд – подать все материалы, которые были или должны быть приняты ими во внимание при принятии решения об увольнении Шевчука. Также Окружной админсуд истребует надлежащим образом заверенные копии стенограмм заседаний КС за 14 мая.

Шевчук просит суд признать противоправными действия КС относительно, по его мнению, незаконного увольнения с должности судьи КС. Кроме этого, истец просит признать противоправным и отменить постановление КС о его увольнении с должности судьи КС.

 

Теги: #гбр #украина #шевчук #кс
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