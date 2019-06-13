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13:14 13.06.2019

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

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ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

Государственный ПриватБанк запустил новый сервис "Открытая выписка", благодаря которому граждане смогут осуществлять общественный контроль за расходами благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, коммунальных и государственных предприятий, местных советов.

"Сервис обеспечит обществу контроль за расходами благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, коммунальных и государственных предприятий, местных советов, которые на добровольной основе согласятся публиковать свои данные", - сказал член правления IT-директор ПриватБанка Андрей Гриценюк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

По его словам, сервис публикации расходов доступен любому корпоративному клиенту банка, который может подключить его онлайн, а воспользоваться возможностью их контроля сможет каждый гражданин на специальной странице open.pb.ua.

Для получения открытой выписки пользователю достаточно ввести код предприятия или номер расчетного счета, после чего он может поделиться ссылкой на нее у себя на сайте, уточнил Гриценюк.

Как сообщила на пресс-конференции член "Движение #Дійзнами" Мария Барабаш, эта общественная организация обратилась в обслуживающий ее ПриватБанк с идеей создания сервиса об открытии своих счетов. По ее словам, в ходе работы возникла идея создать такой независимый ресурс, который бы дал сертифицированную и подтвержденную информацию, которую не мог бы изменить владелец счета, и в результате команда ПриватБанка решила создать сервис, позволяющий всем желающим организациям присоединиться к данной инициативе.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 украинских банков.

Теги: #сервис #украина #приватбанк
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