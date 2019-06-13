Данилюк и Петреус обсудили реформы органов сектора безопасности и обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом. Петреусом, где обсуждалась реформа сектора безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

"Стороны обсудили ход реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований", - говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО в четверг утром.

Петреус выразил поддержку Украине в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.