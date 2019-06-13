События

08:51 13.06.2019

Данилюк и Петреус обсудили реформы органов сектора безопасности и обороны

1 мин читать
Данилюк и Петреус обсудили реформы органов сектора безопасности и обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом. Петреусом, где обсуждалась реформа сектора безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

"Стороны обсудили ход реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований", - говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО в четверг утром.

Петреус выразил поддержку Украине в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.

Теги: #снбо #украина #встреча #данилюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:59 13.06.2019
16 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

16 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

08:48 13.06.2019
КГГА и "Фармация" запускают социальный проект "Лекарства по карте киевлянина"

КГГА и "Фармация" запускают социальный проект "Лекарства по карте киевлянина"

08:33 13.06.2019
Путин надеется, что Зеленский быстро войдет в курс дела на посту президента Украины

Путин надеется, что Зеленский быстро войдет в курс дела на посту президента Украины

08:11 13.06.2019
Разоблачена группа чиновников и полицейский, обещавшие выделить земельный участок за $500000 - ГБР

Разоблачена группа чиновников и полицейский, обещавшие выделить земельный участок за $500000 - ГБР

07:39 13.06.2019
Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранение – штаб ООС

06:21 13.06.2019
В Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-2 - прокуратура

В Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-2 - прокуратура

05:05 13.06.2019
В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

01:16 13.06.2019
Путин: отношения РФ с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинским элитами

Путин: отношения РФ с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинским элитами

23:55 12.06.2019
Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов

Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов

23:26 12.06.2019
Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль нанес авиаудары по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9 – декларация

Трамп заявил, что воспользовался бы компроматом от других стран на своих соперников на выборах

Трамп заявил, что Германия делает огромную ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

Трамп верит в возможность договориться с КНДР, но никуда не спешит

Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

Трамп: США и КНР в итоге заключат торговое соглашение

Дуда надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в его стране

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА