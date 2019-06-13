КГГА и "Фармация" запускают социальный проект "Лекарства по карте киевлянина"

В связи с обновлением проекта КГГА "Карточка киевлянина" КП "Фармация" увеличило перечень наименований лекарственных средств, которые можно приобрести в коммунальных аптеках Киева со значительной скидкой, сообщает пресс-служба КГГА.

"Проект КП "Фармация" имеет три составляющие: это лекарство по специальной цене из перечня с 333 наименований, лекарства по специальным ценам от артериальной гипертензии по перечню 10 наименований и лекарственные средства для детей, находящихся на воспитании в детских домах семейного типа", - объясняет директор КП "Фармация" Руслан Светлый.

Воспользоваться преимуществами проекта КП "Фармация" могут все владельцы карточки киевлянина. В планах предприятия постепенно увеличить количество аптек-участниц.

Отдельно также предусмотрен перечень лекарств для детей, которые будут отпускаться для воспитанников детских домов семейного типа. Он будет меняться в зависимости от сезона и потребностей.

"Для детских домов семейного типа определен перечень лекарственных средств для детей, которые также будут отпускаться по специальным ценам владельцам "Карточки киевлянина". Это препараты, которые используются для лечения распространенных и сезонных заболеваний, поэтому их перечень будет изменяться в зависимости от изменения сезона и потребностей воспитанников таких детских домов ", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.