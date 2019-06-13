События

08:48 13.06.2019

КГГА и "Фармация" запускают социальный проект "Лекарства по карте киевлянина"

1 мин читать
КГГА и "Фармация" запускают социальный проект "Лекарства по карте киевлянина"

В связи с обновлением проекта КГГА "Карточка киевлянина" КП "Фармация" увеличило перечень наименований лекарственных средств, которые можно приобрести в коммунальных аптеках Киева со значительной скидкой, сообщает пресс-служба КГГА.

"Проект КП "Фармация" имеет три составляющие: это лекарство по специальной цене из перечня с 333 наименований, лекарства по специальным ценам от артериальной гипертензии по перечню 10 наименований и лекарственные средства для детей, находящихся на воспитании в детских домах семейного типа", - объясняет директор КП "Фармация" Руслан Светлый.

Воспользоваться преимуществами проекта КП "Фармация" могут все владельцы карточки киевлянина. В планах предприятия постепенно увеличить количество аптек-участниц.

Отдельно также предусмотрен перечень лекарств для детей, которые будут отпускаться для воспитанников детских домов семейного типа. Он будет меняться в зависимости от сезона и потребностей.

"Для детских домов семейного типа определен перечень лекарственных средств для детей, которые также будут отпускаться по специальным ценам владельцам "Карточки киевлянина". Это препараты, которые используются для лечения распространенных и сезонных заболеваний, поэтому их перечень будет изменяться в зависимости от изменения сезона и потребностей воспитанников таких детских домов ", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Теги: #киев #кгга #украина #фармация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:59 13.06.2019
16 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

16 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

08:51 13.06.2019
Данилюк и Петреус обсудили реформы органов сектора безопасности и обороны

Данилюк и Петреус обсудили реформы органов сектора безопасности и обороны

08:33 13.06.2019
Путин надеется, что Зеленский быстро войдет в курс дела на посту президента Украины

Путин надеется, что Зеленский быстро войдет в курс дела на посту президента Украины

08:11 13.06.2019
Разоблачена группа чиновников и полицейский, обещавшие выделить земельный участок за $500000 - ГБР

Разоблачена группа чиновников и полицейский, обещавшие выделить земельный участок за $500000 - ГБР

07:39 13.06.2019
Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранение – штаб ООС

06:21 13.06.2019
В Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-2 - прокуратура

В Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-2 - прокуратура

05:05 13.06.2019
В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

01:16 13.06.2019
Путин: отношения РФ с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинским элитами

Путин: отношения РФ с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинским элитами

23:55 12.06.2019
Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов

Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов

23:26 12.06.2019
Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль нанес авиаудары по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9 – декларация

Трамп заявил, что воспользовался бы компроматом от других стран на своих соперников на выборах

Трамп заявил, что Германия делает огромную ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

Трамп верит в возможность договориться с КНДР, но никуда не спешит

Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

Трамп: США и КНР в итоге заключат торговое соглашение

Дуда надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в его стране

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА