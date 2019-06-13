США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9 – декларация

Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.

"Ожидается, что в ближайшем будущем это постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военнослужащих США и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в документе.

Кроме того, в планах Вашингтона и Варшавы "создание и совместное использование" ВС США и Польши Центра боевой подготовки (ЦТК) в Дравско-Поморске, а также других местах страны.

Польша обязуется создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Также предусматривается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

"Мы рассчитываем на развитие и укрепление нашего оборонного сотрудничества в предстоящие годы", - следует из декларации.