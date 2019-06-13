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01:16 13.06.2019

Путин: отношения РФ с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинским элитами

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Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами, заявил президент  РФ Владимир Путин.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", -  рассказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

Теги: #россия #украина #путин
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