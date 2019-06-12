Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, без потерь

С начала суток среды, 12 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя против украинских военнослужащих, в том числе и виды вооружения, которое запрещено минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечернем брифинге пресс-центра Объединенных сил, опубликованном на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе н.п. Водяное, с направления н.п.Азов - из стрелкового оружия; Старогнатовка, с направления н.п. Новоласпа - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи Авдеевки, со стороны н.п. Минеральное - из ручного противотанкового гранатомета; Новотроицке, с направления Докучаевска - гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза в районе н.п. Зайцево, с направления Зайцева – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Новгородское, с направлению Широкой Балки - 120 и 82 мм минометы, стрелковое оружие; дважды н.п.Луганское, с направлению н.п.Нижнее Лозовое - гранатометы различных систем; вблизи н.п.Новолуганское, с направления Доломитное - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Новотроицкое, с направления н.п. Докучаевск - гранатометы различных систем.