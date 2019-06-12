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15:16 12.06.2019

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

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"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укрзализныця" назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, увеличив, таким образом, количество дополнительных поездов до 30, сообщила пресс-служба компании в среду.

Так, поезд №227/228 Киев-Бердянск будет курсировать из Киева 31 мая, а также со 2 июня по 22 сентября через день. Из Бердянска поезд будет курсировать с 1 июня по 23 сентября через день.

Дополнительный поезд №114/118 Черновцы-Геническ назначен с отправлением из Черновцов с 30 мая по 7 сентября ежедневно, из Геническа - с 1 июня по 9 сентября ежедневно.

Поезд №274 Львов-Одесса будет курсировать с 14 июня по 30 августа через день.

Также назначен поезд №290 Черновцы-Одесса, который отправится в рейсы 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29 и 31 июля, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 , 16, 18, 22, 24, 26, 28 и 30 августа.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила 26 дополнительных летних поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов в направлении морских курортов Украины.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Теги: #доппоезда_уз #укрзализныця #украина #доппоезда
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