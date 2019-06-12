Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

Кабинет министров Украины упростил порядок назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств (КТС), партий частей и оборудования, приняв разработанные Минэкономразвития изменения, сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно сообщению, ранее компания, заявившая о намерении осуществлять сертификацию КТС, была обязана подтвердить свою компетентность и иметь собственные аккредитованные лаборатории для оценки всех видов продукции, на которую распространяется действие порядка утверждения конструкции.

В соответствии с принятыми изменениями, отныне компании, претендующие на назначение органом по сертификации КТС, должны подтверждать свою компетентность и аккредитованные лаборатории только в отношении тех видов продукции, по которым они сами определяют и заявляют о своей компетентности, операционной способности и о намерении получить назначение как органа сертификации КТС.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать минимизации регуляторного давления на бизнес, занимающийся оценкой соответствия КТС, а также сокращению для них лишних финансовых затрат по оснащению собственных испытательных лабораторий и их аккредитации.

Как сообщалось, соответствующий порядок назначения, отказа в назначении и аннулирования органа по сертификации для индивидуального утверждения КТС, партий частей и оборудования был утвержден правительством 1 июня 2016 года.

Полномочиями по назначению органов по сертификации наделено Мининфраструктуры.