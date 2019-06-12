Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк обсудил с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым борьбу с контрабандой и противодействие терактам на объектах критической инфраструктуры на юго-востоке страны.

"Во время совещания речь шла о необходимости усиления борьбы с контрабандой и активизации противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге Украины, в частности в части предупреждения террористических актов на объектах критической инфраструктуры", - сообщается на странице оперативного штаба СНБО Украины в соцсети Фейсбук.

В сообщении указывается, что в ходе встречи определены совместные шаги в этом направлении.