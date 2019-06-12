События

14:28 12.06.2019

Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

1 мин читать
Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В Украине в четверг, 13 июня, кардинальных изменений синоптической ситуации не ожидается: над территорией страны продолжит господствовать жаркая и в основном сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в Крыму, а днем также в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 3-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°.

В Киеве 13 июня сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июня самая высокая температура днем была 33,6° в 1946 году, самая низкая ночью 5,0° в 1905 году.

В Украине в пятницу, 14 июня, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве 14 июня сухо и жарко, температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По состоянию на 9:00 среды, 12 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в р.Днепре в пределах Киева 25°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 12.06.2019
США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

15:16 12.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

15:15 12.06.2019
"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

15:13 12.06.2019
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

15:05 12.06.2019
Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

15:05 12.06.2019
Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

15:00 12.06.2019
Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

14:44 12.06.2019
Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

14:35 12.06.2019
Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

14:28 12.06.2019
В одесском медуниверситете выплатили зарплаты и стипендии

В одесском медуниверситете выплатили зарплаты и стипендии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Сын Василия Стуса возглавил набсовет ОКУ "Всеукраинская лига авторов"

Кабмин создал Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

Минрегион намерен реформировать ГАСИ

Жительница Львова пыталась продать свою дочь для сексуальной эксплуатации за границей

Директор ГБР будет контролировать Управление по расследованию преступлений, совершенных правоохранителями и судьями

Шевченковский райсуд Киева возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

В Казахстане вновь ограничен доступ к соцcетям, не работают мессенджеры

Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность Барышевским райсудом, авиакомпания работает в штатном режиме

Гройсман в четверг посетит с рабочей поездкой Ровенскую область

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА