Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В Украине в четверг, 13 июня, кардинальных изменений синоптической ситуации не ожидается: над территорией страны продолжит господствовать жаркая и в основном сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в Крыму, а днем также в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 3-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°.

В Киеве 13 июня сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июня самая высокая температура днем была 33,6° в 1946 году, самая низкая ночью 5,0° в 1905 году.

В Украине в пятницу, 14 июня, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве 14 июня сухо и жарко, температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По состоянию на 9:00 среды, 12 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в р.Днепре в пределах Киева 25°.