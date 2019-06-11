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19:14 11.06.2019

Зеленский хочет отставки Луценко из-за отсутствия юридического образования

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Зеленский хочет отставки Луценко из-за отсутствия юридического образования

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не соответствует требованиям закона "О прокуратуре", его назначили с нарушением законодательства, сказано в представлении президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия парламента на увольнение Луценко с должности генпрокурора.

"Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным законом Украины "О прокуратуре" требованиям к генеральному прокурору Украины, а поэтому не может находиться на этой должности, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины "О прокуратуре", - говорится в тексте представления.

Согласно обоснованию со ссылкой на законодательство, генпрокурор является прокурором органа прокуратуры, и пребывание на административной должности не освобождает его от осуществления полномочий прокурора.

Кроме того, согласно закону "О прокуратуре", претендент на административную должность в прокуратуре должен соответствовать общим требованиям к прокурору – наличие высшего юридического образования, стаж работы в области права, владение государственным языком.

"Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона Украины "О прокуратуре", в том числе в части соблюдения требований относительно наличия высшего юридического образования и стажа работы в сфере права", - сказано в представлении главы государства.

Как сообщалось, во вторник Зеленский направил в Верховную Раду представление о даче согласия парламента на увольнение Луценко (проект постановления №10380).

12 мая 2016 года перед голосованием за назначение Луценко генеральным прокурором Верховная Рада внесла изменения в законодательство, изымающие требование к генпрокурору о необходимости иметь высшее юридическое образование. Эти изменения позволили Луценко возглавить Генеральную прокуратуру.

Теги: #луценко #отставка #основания
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