Один из крупнейших в Украине схрон боеприпасов закопал в саду возле своего дома житель Ровенщины

Оперативники, следователи и кинологи полиции Ровенской области совместно с взрывотехниками, отрабатывая полученную от их коллег информацию, провели обыск во дворе 45-летнего жителя с.Сеянцы Острожского района Ровенской области, в ходе которого обнаружили один из крупнейших в Украине схрон боеприпасов и военных средств поражения.

"В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00", - сообщает во вторник вечером Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В ведомстве отметили, что все изъятое будет направляться для проведения экспертизы, по результатам которой и будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.