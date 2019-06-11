Начальник полиции Харьковщины назначил служебную проверку действий сотрудников во время конфликта, когда пострадал оператор Макарюк

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко назначил служебную проверку действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта, в результате которого был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

"Начальником ГУ Нацполиции сегодня назначена проверка по этому поводу в отношении сотрудников, которые несли службу на территории торгового центра", - сообщил во вторник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).