Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

Количество людей, отравившихся на свадьбе во Львове 8 июня, возросло с 14 до 44 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

"По состоянию на 22:00 10 июня в медучреждения области за медпомощью обратились 44 человека (5 детей)", - указано в сообщении.

По данным департамента, одну пациентку выписали по ее требованию, а 4 человека отказались от госпитализации.

В данное время на лечении в стационарах Львовской областной инфекционной больницы и городской больницы Новояворовска находятся 39 человек.

Как сообщалось, все госпитализированные были гостями на свадьбе во Львове 8 июня. Всего на банкете присутствовали около 100 человек.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство.