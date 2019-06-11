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13:28 11.06.2019

Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

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Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

Количество людей, отравившихся на свадьбе во Львове 8 июня, возросло с 14 до 44 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

"По состоянию на 22:00 10 июня в медучреждения области за медпомощью обратились 44 человека (5 детей)", - указано в сообщении.

По данным департамента, одну пациентку выписали по ее требованию, а 4 человека отказались от госпитализации.

В данное время на лечении в стационарах Львовской областной инфекционной больницы и городской больницы Новояворовска находятся 39 человек.

Как сообщалось, все госпитализированные были гостями на свадьбе во Львове 8 июня. Всего на банкете присутствовали около 100 человек.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство.

Теги: #львов #украина #отравление
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