Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Причиной пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья мог стать посторонний источник возгорания, заявляют в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Предварительно известно, что пожар произошел в результате занесения постороннего источника зажигания", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС во вторник.

На месте происшествия спасатели установили возгорание крыши одноэтажного здания открытым пламенем. Пожарные спасли 15 человек и передали их бригадам скорой помощи, из них 4 человека в бессознательном состоянии, которых реанимировать не удалось. Позже поступила информация о гибели еще двух человек, которые были доставлены в городскую больницу №11.

Заместитель директора департамента по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Руслан Буханец подчеркнул на брифинге во вторник, что точную причину возгорания выясняют.

Он также отметил, что здание коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" было введено в эксплуатацию более 50 лет назад.

Как рассказал заместитель департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Петр Коротинский, возраст пациентов лечебного учреждения 70-90 лет. По его словам, на момент возгорания в здании находились 59 человек, их них 52 больных и три человека медперсонала.

По его словам, действия личного состава медучреждения считаются правильными.

"Сейчас более подробно анализируется оперативная обстановка, изучаются данные регистрации сообщений, поступавших в ГСЧС", - добавил Коротинский.

Как сообщалось, вечером 10 июня произошло возгорание в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. По информации полиции, в результате пожара погибли 6 человек (4 человека погибли на месте, еще 2 умерли в медучреждениях). Еще 6 пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Среди погибших – медсестра больницы. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.

По факту возгорания в психбольнице полиция открыла уголовные производства по двум статьям - п.1 и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.