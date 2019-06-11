События

12:08 11.06.2019

Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

1 мин читать
Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

В Киеве полиция проверяет анонимное сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины, где в настоящее время проходит рассмотрение дела о конституционном представлении 62 народных депутатов о конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, около 10:00 утра вторника на электронную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о якобы минирования здания суда. Правоохранители выехали на место для проверки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", из здания КС эвакуация не проводилась, суд работает в штатном режиме.

По словам сотрудников охраны суда, проверка информации о минировании в настоящее время ещё не завершена.

В данный момент продолжено заседание КС после объявленного ранее перерыва. В ходе перерыва у журналистов и участников слушания была возможность покинуть помещение и вернуться.

Теги: #украина #полиция #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 11.06.2019
"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

13:10 11.06.2019
Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

13:07 11.06.2019
Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

13:03 11.06.2019
Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

12:53 11.06.2019
Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

12:37 11.06.2019
Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

12:22 11.06.2019
"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

12:18 11.06.2019
Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

11:57 11.06.2019
Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

11:55 11.06.2019
"Укртрансгаз" закачал в хранилища 0,5 млрд куб м газа для нерезидентов

"Укртрансгаз" закачал в хранилища 0,5 млрд куб м газа для нерезидентов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

В Одессе произошел пожар в психбольнице, погибло четыре человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский отменил назначение Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов в члены ВСП

Шумовую дорожную разметку на дорогах начнут проектировать с 1 сентября – Минрегион

Почти 3 млн украинцев воспользовались режимом безвизовых поездок за два года

Возбуждено дело по факту пожара в психбольнице Одессы, при котором погибли 6 человек

Две трети пенсионеров в Великобритании лишатся бесплатного телевидения

В сентябре 2019 на Крещатике пройдут соревнования спасателей Украины

Во Львовской области 39 человек госпитализированы с пищевым отравлением

США направили в Великобританию официальный запрос на экстрадицию Ассанжа

На Херсонщине подтопленными остаются 50 приусадебных участков

Затонувший в Будапеште прогулочный катер поднимут во вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА