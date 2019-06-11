Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

В Киеве полиция проверяет анонимное сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины, где в настоящее время проходит рассмотрение дела о конституционном представлении 62 народных депутатов о конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, около 10:00 утра вторника на электронную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о якобы минирования здания суда. Правоохранители выехали на место для проверки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", из здания КС эвакуация не проводилась, суд работает в штатном режиме.

По словам сотрудников охраны суда, проверка информации о минировании в настоящее время ещё не завершена.

В данный момент продолжено заседание КС после объявленного ранее перерыва. В ходе перерыва у журналистов и участников слушания была возможность покинуть помещение и вернуться.