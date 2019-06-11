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00:27 11.06.2019

Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

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Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы.

      "Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он в своем Twitter.

Теги: #зеленский #одесса #пожар
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