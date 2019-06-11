Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он в своем Twitter.