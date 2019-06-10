События

22:47 10.06.2019

Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене, сообщается о погибшем

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Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене, сообщается о погибшем

Один человек погиб в понедельник в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить.

Из здания проведена эвакуация.

На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Midown Building в условиях плохой видимости при дожде.

Теги: #жертва #манхэттен #вертолет
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