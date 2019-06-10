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22:44 10.06.2019

Партия "Социальная справедливость" представила список из 158 кандидатов для участия во внеочередных выборах в Раду

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Партия "Социальная справедливость" представила список из 158 кандидатов для участия во внеочередных выборах в Раду

Съезд Всеукраинской политической партии "Социальная справедливость" выдвинул избирательный список из 158 кандидатов в народные депутаты для участия на внеочередных выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе и 6 на мажоритарных округах.

"Делегаты съезда приняли партийный список кандидатов в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному избирательному округу из 158 человек", – говорится в сообщении пресс-службы партии обнародованном в понедельник вечером.

Также от "Социальной справедливости" в парламент будут баллотироваться по одномандатным округам 6 мажоритарщиков - в Херсонской, Черкасской, Одесской и Сумской областях. Для них было сделано исключение, так как программой партии предусмотрено отстаивания пропорциональной системы выборов по открытым спискам и введение двухпалатного парламента.

Лидер "Социальной справедливости" Алла Шлапак отметила, что партия будет добиваться построения Парламентской республики и создание двухпалатного парламента, как мощной платформы для дальнейшего процветания территориальных общин. И использовать в национальном масштабе принцип закрепления кандидатов по территориям с целью эффективного использования партийного know-how - механизма работы с поручениями избирателей.

"Каждый из нас должен понимать, что участие в парламентских выборах должно стать для "Социальной справедливости" мощной платформой для дальнейшей борьбы за депутатские мандаты в местных органах власти, которая начнется сразу после завершения внеочередной парламентской кампании. Поэтому работа кандидата по территориальному принципу является очень важной и обязательной", - акцентировала Шлапак.

В пресс-службе отметили, что для "Социальной справедливости" принципиальным моментом является отсутствие в избирательном списке бывших депутатов Верховной Рады.

Кроме лидера партии Шлапак, в первую десятку списка кандидатов вошли президент МОО "Международное антитеррористическое единство" Александр Дичек, председатель правления ОО "Социальная справедливость "Совесть" Снежана Сорока, мастер спорта по футболу, преподаватель ДЮСШ №10 г.Киева Святослав Сирота, основательница ОО "Прозрачный выбор" Юлия Сергеева, заместитель главного врача ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины" Роман Деркач, руководитель ООО "Платформа МО КЕШ" Светлана Скосырская, адвокат АО "Гарантия" Евгений Огарков, председатель ОО "Незламнi матерi України" Наталья Харченко, спортивный журналист Виталий Тарасенко.

В конце мероприятия съезд избрал представителя "Социальной справедливости" в ЦИК.

Партия "Социальная справедливость" представлена в большинстве регионов Украины и насчитывает 5 тыс. членов.

Теги: #список #выборы #социальная_справедливость
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