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17:59 10.06.2019

КС подал апелляцию на открытие дела по иску Шевчука относительно его восстановления в должности судьи

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КС подал апелляцию на открытие дела по иску Шевчука относительно его восстановления в должности судьи

 Уволенный глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук недоумевает в связи с подачей КС апелляции на определение об открытии дела по его административному иску о восстановлении в должности.

"За день до судебного заседания узнал, что вечером в пятницу Конституционный суд Украины подал апелляцию на определениъе об открытии производства в деле по моему административному иску о восстановлении в должности судьи и главы суда. Безусловно, и Конституция, и Кодекс административного судопроизводства предусматривают такое право стороны", - написал Шевчук на своей странице в Фейсбуке.

В то же время, подчеркнул он, судя по уровню аргументации, очевидно, что такие действия указывают на то, что в КС крайне важно каким-либо образом затянуть судебное разбирательство, чтобы не допустить восстановления его в должности.

Теги: #ксу #судья #шевчук
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