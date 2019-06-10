События

13:36 10.06.2019

Сообщение о якобы минировании станции "Олимпийская" не подтвердилось

1 мин читать
Сообщение о якобы минировании станции "Олимпийская" не подтвердилось

В результате проверки станции Киевского метрополитена "Олимпийская" ("синяя" линия метро) в связи с анонимным сообщением о якобы минировании правоохранители и специалисты никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Станция "Олимпийская" открыта на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Ранее в понедельник из-за аналогичных сообщений проверялись станции "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки". Там взрывоопасных предметов также не было обнаружено.

Теги: #киев #метро #минирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 10.06.2019
Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

14:27 10.06.2019
Станция Киевского метро "Печерская" вновь открыта, взрывоопасных предметов не обнаружено

Станция Киевского метро "Печерская" вновь открыта, взрывоопасных предметов не обнаружено

14:14 10.06.2019
В Киеве аноним сообщил о минировании очередной станции метро – "Печерской"

В Киеве аноним сообщил о минировании очередной станции метро – "Печерской"

12:46 10.06.2019
Станция Киевского метро "Олимпийская" закрыта после анонимного сообщения о минировании

Станция Киевского метро "Олимпийская" закрыта после анонимного сообщения о минировании

11:56 10.06.2019
Станция Киевского метро "Теремки" закрыта после анонимного сообщения о минировании

Станция Киевского метро "Теремки" закрыта после анонимного сообщения о минировании

11:34 10.06.2019
Станции Киевского метро "Театральная" и "Золотые ворота" открыты после проверки сообщения о минировании

Станции Киевского метро "Театральная" и "Золотые ворота" открыты после проверки сообщения о минировании

11:17 10.06.2019
В Киеве станции метро "Театральная" и "Золотые Ворота" закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве станции метро "Театральная" и "Золотые Ворота" закрыты из-за сообщения о минировании

10:45 09.06.2019
В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

18:38 08.06.2019
В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

17:33 07.06.2019
Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В водоемах Винниччины и Киевщины, где произошла утечка химикатов, нет опасных инсектицидов – власти

Горняки "Львовугля" перекрывали трассу Львов-Рава-Русская из-за долгов по зарплате

Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет - Гройсман

Руководитель САП: президент к стенке нас не ставил и список для "посадок" не давал

СБУ: на въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело военнопленных украинских моряков обсудили в Киеве Климкин и адвокат Полозов

В водоемах Винниччины и Киевщины, где произошла утечка химикатов, нет опасных инсектицидов – власти

Гройсман заявил об отсутствии опасности для питьевого водоснабжения городов из-за загрязнения реки Рось

У Порошенко пока нет процессуального статуса в деле по заявлениям Крючкова – руководитель САП

Горняки "Львовугля" перекрывали трассу Львов-Рава-Русская из-за долгов по зарплате

Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет - Гройсман

Холодницкий: опасаюсь, что ВАКС не заработает вовремя, власти сейчас не до лампочек в Антикоррупционном суде

Супруг Елизаветы Второй празднует 98-летие

Руководитель САП: президент к стенке нас не ставил и список для "посадок" не давал

СБУ: на въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА