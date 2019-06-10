Сообщение о якобы минировании станции "Олимпийская" не подтвердилось

В результате проверки станции Киевского метрополитена "Олимпийская" ("синяя" линия метро) в связи с анонимным сообщением о якобы минировании правоохранители и специалисты никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Станция "Олимпийская" открыта на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Ранее в понедельник из-за аналогичных сообщений проверялись станции "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки". Там взрывоопасных предметов также не было обнаружено.