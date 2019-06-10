Горняки "Львовугля" перекрывали трассу Львов-Рава-Русская из-за долгов по зарплате

Шахтеры госпредприятия "Львовуголь" перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская с требованиями выплатить им задолженность по заработной плате.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области, горняки безостановочно ходили по пешеходным переходам в селах Воля Высоцкая и Смерекив (Жолквовский р-н области)– до 60 чел. в первом населенном пункте и около 100 – во втором.

"Объезды обустроены, транспортные средства пропускают каждые 15 минут по 10 минут. Детей, инвалидов и общественный транспорт пропускают вне очереди", – указано в сообщении пресс-службы Патрульной полиции.

При этом в полиции сообщили, что спустя некоторое время акция протеста на переходе в Воле Высоцкой закончилась.

Как сообщалось, на минувшей неделе объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требуют выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн.