Белый дом предлагает отсрочить введение ограничений на деятельность Huawei

Исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут считает, что следует отсрочить введение ограничений на бизнес Нuawei, ссылаясь на сложности, которые эти ограничения создают для американских компаний. использующих технологии китайского телекоммуникационного гиганта.

Предложение об этом Воут изложил в письме в адрес вице-президента Майка Пенса и девяти конгрессменов, попавшем в распоряжение газеты Wall Street Journal.

В письме, датированным 4 июня, предлагается отложить применение к Нuawei частей закона о национальной обороне, в котором есть несколько положений, направленных против Huawei и других китайских фирм. Они запрещают американским юрлицам, а также получателям федеральных грантов и займов вести бизнес с китайскими компаниями или с подрядчиками, которые используют их продукцию.

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайкой компании на территории США. Воут предлагает, чтобы ограничения для американских партнеров китайского гиганта вступили в силу не через два года после принятия закона, как предусмотрено, а через четыре.

"Хотя администрация признает важность этих запретов для национальной безопасности, ряд ведомств был проинформирован о серьезной озабоченности широкого круга потенциально затронутых заинтересованных сторон", - говорится в письме.

Корпорация Google на минувшей неделе также выступила с предупреждением, что если американская администрация продолжит ужесточать ограничительные меры против Huawei, то это может иметь негативные последствия для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как писала газета Financial Times, в то время как санкции, как ожидается, могут нанести вред Huawei в краткосрочной перспективе, эксперты отрасли говорят, что это может вынудить компанию, а также другие китайские фирмы к поиску самостоятельных решений проблем и разработке собственных технологий.

Это нанесет ущерб доминированию американских компаний, таких, как Google, в долгосрочной перспективе, отмечается в публикации.

В частности, Google обеспокоен тем, что ему не будет разрешено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах Huawei, а китайская компания разработает свою собственную версию программного обеспечения. По мнению Google, модифицированная Huawei версия Android будет более восприимчива к взлому, сообщает газета.

Китай в ответ на меры Трампа составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

Как сообщалось, Госкомитет КНР по развитию и реформам предупредил ряд мировых технологических компаний, что если они будут строго придерживаться политики США в отношении торговых связей с Китаем, то могут столкнуться с определенными последствиями для себя.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что Госкомитет по развитию и реформам не исключает формирования еще одного списка, чтобы "более эффективно предупреждать и обезвреживать угрозы национальной безопасности Китая".