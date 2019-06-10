События

07:02 10.06.2019

Белый дом предлагает отсрочить введение ограничений на деятельность Huawei

2 мин читать
Белый дом предлагает отсрочить введение ограничений на деятельность Huawei

Исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут считает, что следует отсрочить введение ограничений на бизнес Нuawei, ссылаясь на сложности, которые эти ограничения создают для американских компаний. использующих технологии китайского телекоммуникационного гиганта.

Предложение об этом Воут изложил в письме в адрес вице-президента Майка Пенса и девяти конгрессменов, попавшем в распоряжение газеты Wall Street Journal.

В письме, датированным 4 июня, предлагается отложить применение к Нuawei частей закона о национальной обороне, в котором есть несколько положений, направленных против Huawei и других китайских фирм. Они запрещают американским юрлицам, а также получателям федеральных грантов и займов вести бизнес с китайскими компаниями или с подрядчиками, которые используют их продукцию.

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайкой компании на территории США. Воут предлагает, чтобы ограничения для американских партнеров китайского гиганта вступили в силу не через два года после принятия закона, как предусмотрено, а через четыре.

"Хотя администрация признает важность этих запретов для национальной безопасности, ряд ведомств был проинформирован о серьезной озабоченности широкого круга потенциально затронутых заинтересованных сторон", - говорится в письме.

Корпорация Google на минувшей неделе также выступила с предупреждением, что если американская администрация продолжит ужесточать ограничительные меры против Huawei, то это может иметь негативные последствия для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как писала газета Financial Times, в то время как санкции, как ожидается, могут нанести вред Huawei в краткосрочной перспективе, эксперты отрасли говорят, что это может вынудить компанию, а также другие китайские фирмы к поиску самостоятельных решений проблем и разработке собственных технологий.

Это нанесет ущерб доминированию американских компаний, таких, как Google, в долгосрочной перспективе, отмечается в публикации.

В частности, Google обеспокоен тем, что ему не будет разрешено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах Huawei, а китайская компания разработает свою собственную версию программного обеспечения. По мнению Google, модифицированная Huawei версия Android будет более восприимчива к взлому, сообщает газета.

Китай в ответ на меры Трампа составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

Как сообщалось, Госкомитет КНР по развитию и реформам предупредил ряд мировых технологических компаний, что если они будут строго придерживаться политики США в отношении торговых связей с Китаем, то могут столкнуться с определенными последствиями для себя.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что Госкомитет по развитию и реформам не исключает формирования еще одного списка, чтобы "более эффективно предупреждать и обезвреживать угрозы национальной безопасности Китая".

 

Теги: #администрация #сша #huawei #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:05 10.06.2019
Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США

Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США

02:34 10.06.2019
США признают итоги выборов в Молдове и призывают стороны к решению конфликта путем диалога

США признают итоги выборов в Молдове и призывают стороны к решению конфликта путем диалога

17:57 09.06.2019
Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского Минфина

Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского Минфина

13:35 09.06.2019
Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

10:25 09.06.2019
Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

08:50 09.06.2019
Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

01:31 09.06.2019
Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

08:20 08.06.2019
Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шестеро украинцев задержаны в Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

В связи с выбросом химикатов в р. Рось прекращена робота работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань – ГСЧС

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Боевики НВФ 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн - полиция

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове - МИД

В СНБО проанализировали возможные угрозы безопасности в регионе в связи с ситуацией в Молдове – Данилюк

Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием – полиция

Токаев на выборах президента Казахстана набирает 69,94% - экзит-полл исследовательского центра "Молодежь"

Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА