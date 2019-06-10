Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием – полиция

УКРАИНА-ОДЕССА-КОНЦЕРТ-ПРОИШЕСТВИЕ

Киев. 10 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Одессе во время концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась металлическая конструкция с установленным на ней звуковым оборудованием, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ УМВД Украины В Одесской области.

Оперативно среагировав, курсанты быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и рухнувшая конструкция никого не задела

"Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. На месте работают правоохранители", - подытожили в полиции.