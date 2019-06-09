За выброс химикатов в реку в Винницкой области открыто уголовное дело - полиция

В результате аварии автомобиля "Мерседес Спринтер" и попадании канистр с химическими веществами в реку Рось для обработки сельскохозяйственных растений, произошло загрязнение реки, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установлено, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего определенное количество вещества выгорело и попало в водоем" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Полицейские сообщили о происшествии в органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

"Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК Украины (нарушения правил охраны вод)" – отметили в полиции.

За такое преступление предусмотрено наказание – до 5 лет ограничения свободы.