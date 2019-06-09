События

18:35 09.06.2019

Все избирательные участки в Казахстане завершили свою работу

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В Казахстане в 21:00 по местному времени завершили свою работу все избирательные участки, на которых проходило голосование на внеочередных президентских выборах, сообщает ЦИК республики.

В большинстве регионов Казахстана голосование завершилось в 20:00 по времени казахстанской столицы.

Между тем в западных регионах страны - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Кызылординской области с учетом временной разницы голосование продлилось еще один час и завершилось в 21:00.

Центризбирком Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 947 тыс. 995 человек. Центризбирком изготовил на выборы 12 млн 67 тыс. 475 избирательных бюллетеней.

Теги: #завершение #регионы #выборы #казахстан
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