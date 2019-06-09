События

12:41 09.06.2019

В "Нацкорпусе" заявляют, что в конфликте в ТЦ "Барабашово" заступились за предпринимателей

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В Харькове накануне произошла потасовка между собственниками торговых мест, представителями горорганизации партии "Национальный корпус", полицией и администрацией торгового центра "Барабашово".

Как утверждают в "Нацкорпусе", к ним неоднократно обращались за помощью предприниматели харьковского ТЦ "Барабашово" и жаловались на агрессивную политику вымогательства со стороны администрации.

"В частности, люди рассказывали о постоянном вымогательстве денег со стороны фирм-прокладок, об угрозах и даже попытках физической расправы с теми, кто отказывался платить так называемый дополнительный взнос за квадратный метр. Сумму в размере $100 - $200 нужно было отдать в виде взятки за 1 кв. м., чтобы продолжить работу в своей торговой точке", - утверждают в "Нацкорпусе".

В партии также заявили, что с самого начала конфликта многочисленные обращения в полицию оказались безрезультатными. Тогда предпринимателями был создан профсоюз, и более года продолжались трения между администрацией и собственниками торговых точек.

В "Нацкорпусе" утверждают, что предприниматели вынуждены были к ним обратиться за помощью для противодействия силовому давлению со стороны администрации рынка.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей Нацкорпуса. В результате конфликта, по уточненным данным, пострадали 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк.

Полиция открыла уголоные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК УКраины.

По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

Теги: #барабашово #нацкорпус #харьков
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