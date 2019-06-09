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10:45 09.06.2019

В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

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В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

Киевские правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия накануне 7 июня около 20:30, в котором погиб один человек и четверо пострадали, информирует отдел коммуникации Национальной полиции Киева в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июня около 20:30. В результате аварии 24-летний водитель погиб на месте происшествия. Известно, что он является гражданином другого государства. Еще четверо пассажиров - две девушки и двое юношей в возрасте от 21 до 27 лет - получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители назначили соответствующие экспертные исследования, с целью установить причины аварии и скорость, с которой двигался автомобиль

По информации полиции, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, врезался в металлический отбойник, а затем в пристройку на парковке одного из торговых центров.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.

 

Теги: #киев #расследование #дтп #украина #полиция
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