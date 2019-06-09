События

03:34 09.06.2019

Полицейские составили протокол на пьяного водителя в Донецкой области

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Патрульные полицейские в Донецкой области составили протокол на водителя Daewoo, в крови которого обнаружили 4,5 промилле алкоголя, сообщила пресс-служба полиции области в Faceboоk.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат газоанализатора поразил даже опытных патрульных - 4,5 промилле. На 38-летнего водителя составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правонарушитель поехал по тротуару в сторону детской площадки, где играли дети. Прохожие заставили водителя остановиться и вызвали полицию.

 

Теги: #донецкая_область #протокол #украина #правонарушитель
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