Полицейские составили протокол на пьяного водителя в Донецкой области

Патрульные полицейские в Донецкой области составили протокол на водителя Daewoo, в крови которого обнаружили 4,5 промилле алкоголя, сообщила пресс-служба полиции области в Faceboоk.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат газоанализатора поразил даже опытных патрульных - 4,5 промилле. На 38-летнего водителя составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правонарушитель поехал по тротуару в сторону детской площадки, где играли дети. Прохожие заставили водителя остановиться и вызвали полицию.