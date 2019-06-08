Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела позиций ООС, один украинский военный получил боевую травму

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили четыре обстрела украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), один военнослужащий получил боевую травму, говорится в сводке на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала этих суток по состоянию на 12.00 зафиксированы четыре вражеские огневые провокации. (…) враг продолжает применять артиллерию 122-го калибра", - сказано в сообщении.

В результате артиллерийского огня противника один украинский военнослужащий получил боевую травму, ему оказывают медицинскую помощь.