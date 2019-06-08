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11:21 08.06.2019

ГБР выясняет обстоятельства ДТП в Конотопе с участием полицейского

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ГБР выясняет обстоятельства ДТП в Конотопе с участием полицейского

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), размещенного в Полтаве, выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского, которое произошло вечером 7 июня в г.Конотоп (Сумской обл.) и в результате которого травмирован 10-летний мальчик.

Как сообщается на сайте ГБР в субботу, по предварительной информации, инспектор сектора реагирования патрульной полиции Конотопа, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Успенско-Троицкой.

Ребенок госпитализирован с травмами.

Следователи ГБР проводят расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, вечером 7 июня автомобиль начальника полиции Конотопа совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.

Начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

Водителя-полицейского задержали и объявили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия.

Теги: #гбр #дтп #украина #полиция
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